Durante la pandemia è riuscita a superare i punti vulnerabili e si è scoperta più sicura, fiduciosa. Grazie anche alla famiglia, che ama accudire. E al lavoro, che ha iniziato quando cercava un posto nel mondo ed è stata in grado di conciliare con la vita. (Di sabato 22 maggio 2021) La rinascita parte da noi. Se in quest'anno che ci ha messo a dura prova ci siamo guardati dentro, se abbiamo lavorato sui nostri punti deboli, forse i sacrifici saranno serviti a qualcosa. Magari non saremo migliori. Ma diversi sì. Più forti e sicuri, pronti ad affrontare nuove sfide. E a vincerle, perché no. Di percorsi alla scoperta di sé, di affetti e relazioni parliamo con Micaela Ramazzotti, che per lavoro si è messa spesso a confronto con le proprie fragilità, regalandoci personaggi delicati e sofferenti come Donatella di La pazza gioia e Gemma di Gli anni più belli. Ora però di questa parola – fragilità – non vuole più sentire parlare, perchè la limita e non la rappresenta.

Ultime Notizie dalla rete : Durante pandemia Leader verde: è sulla graticola Anche in questo caso, nessun reato, ma era moralmente accettabile che durante la pandemia, i deputati lucrassero sull'emergenza? 'È in gioco la fiducia nella democrazia', ha detto Rober Habeck, il ...

Svolta storica sulla web tax al 15% ... 'ma avere un accordo politico il prima possibile, vale a dire durante la riunione del G20 a ... ha continuato, 'per condividere le 'lezioni' apprese nell'attuale pandemia per migliorare le risposte ...

Scuola, a Napoli durante la pandemia assenze triplicate in dad Corriere del Mezzogiorno I giovani sotto il peso della solitudine Durante la pandemia abbiamo avvertito il peso della solitudine e dell’ isolamento. Sono stati i giovani nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni a risentire maggiormente di questa condizione ostacolat ...

Draghi al summit mondiale sulla salute: "Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo velocemente" A Villa Pamphili i leader di tutto il mondo cercano soluzioni per l'oggi e per il futuro. Von der Leyen: "I vaccini devono arrivare a tutti" ...

