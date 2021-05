“Due milioni di euro spariti” il mistero dell’eredità di Battiato. Cos’è successo (Di sabato 22 maggio 2021) Da qualche giorno ci ha lasciati un grande cantautore italiano, che con la sua musica ha accompagnato intere generazioni. Stiamo parlando di Franco Battiato, scomparso il 18 maggio lasciando sgomenti i suoi numerosi fan e gli amici e colleghi. Le abitazioni Ma come ogni decesso di personaggi famosi, anche il suo si accompagna ad alcune polemiche per l’eredità, sia culturale che materiale, e su quest’ultima è Il Tempo a dare delle indicazioni: Un villino e una depandance dove ha vissuto fino alla fine in quel di Milo, provincia di Catania. Battiato la acquistò nel 1988 dalla precedente proprietaria Giovanna per una cifra che oggi sembra ridicola: 40 milioni di lire dell’epoca. Oggi vale molto di più anche perché è stata ristrutturata e ampliata negli anni, e non è chiaro quale possa essere il suo destino. Già mentre lui ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 22 maggio 2021) Da qualche giorno ci ha lasciati un grande cantautore italiano, che con la sua musica ha accompagnato intere generazioni. Stiamo parlando di Franco, scomparso il 18 maggio lasciando sgomenti i suoi numerosi fan e gli amici e colleghi. Le abitazioni Ma come ogni decesso di personaggi famosi, anche il suo si accompagna ad alcune polemiche per l’eredità, sia culturale che materiale, e su quest’ultima è Il Tempo a dare delle indicazioni: Un villino e una depandance dove ha vissuto fino alla fine in quel di Milo, provincia di Catania.la acquistò nel 1988 dalla precedente proprietaria Giovanna per una cifra che oggi sembra ridicola: 40di lire dell’epoca. Oggi vale molto di più anche perché è stata ristrutturata e ampliata negli anni, e non è chiaro quale possa essere il suo destino. Già mentre lui ...

