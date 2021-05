Droga e violenta una studentessa dopo una finta offerta di stage | arrestato imprenditore farmaceutico a Milano

(Di sabato 22 maggio 2021) Undel settoremilanese, Antonio Di Fazio, 50 anni, amministratore unico della Global Farma, è statocon l’accusa di averto eto unauniversitaria di 21 anni che lo aveva contattato per uno. Nei confronti dell’uomo il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pm Alessia Menegazzo procedono per sequestro di persona, lesioni aggravate e violenza sessuale aggravata. Dalle indagini sarebbero emersi altri casi di violenza ai danni di diverse giovani. Per questo gli inquirenti hanno lanciato un appello a tutte le potenziali vittime, invitando chiunque abbia incontrato l’accusando successivamente uno stato d’incoscienza a contattare i carabinieri della compagnia Porta Monforte ...

