Draghi, gaffe clamorosa del direttore della Fao: ecco come si è rivolto al premier (Di sabato 22 maggio 2021) Divertente gaffe da parte del direttore generale della Fao, Dongyu Qu, nel suo saluto iniziale al “Global Health Summit” di Roma. Questi è stato introdotto dal presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, moderatore dell’incontro assieme al presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Dongyu Qu, come riportano anche alcuni siti tra cui “Il Fatto Quotidiano” e “Libero”, ha sbagliato la pronuncia del cognome dell’ex numero uno della Bce. leggi anche l’articolo —> G20, Draghi: «Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente» Clamoroso scivolone durante il “Global Health Summit”. Il direttore generale della Fao, Dongyu Qu, nel salutare a Roma il nostro premier ha commesso una ... Leggi su urbanpost (Di sabato 22 maggio 2021) Divertenteda parte delgeneraleFao, Dongyu Qu, nel suo saluto iniziale al “Global Health Summit” di Roma. Questi è stato introdotto dal presidente del Consiglio italiano, Mario, moderatore dell’incontro assieme al presidenteCommissione europea, Ursula von der Leyen. Dongyu Qu,riportano anche alcuni siti tra cui “Il Fatto Quotidiano” e “Libero”, ha sbagliato la pronuncia del cognome dell’ex numero unoBce. leggi anche l’articolo —> G20,: «Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente» Clamoroso scivolone durante il “Global Health Summit”. IlgeneraleFao, Dongyu Qu, nel salutare a Roma il nostroha commesso una ...

Advertising

pixel_di : RT @fattoquotidiano: La simpatica gaffe del direttore della Fao: ecco come si rivolge a Mario Draghi – Video - ZenatiDavide : La simpatica gaffe del direttore della Fao: ecco come si rivolge a Mario Draghi – Video: Simpatica gaffe da parte d… - EnzoDeLuca19881 : RT @fattoquotidiano: La simpatica gaffe del direttore della Fao: ecco come si rivolge a Mario Draghi – Video - zazoomblog : La simpatica gaffe del direttore della Fao: ecco come si rivolge a Mario Draghi – Video - #simpatica #gaffe… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La simpatica gaffe del direttore della Fao: ecco come si rivolge a Mario Draghi – Video -