Draghi e la foto con Von der Leyen senza mascherina: “Ancora no, tra un paio di mesi dai…” (Di sabato 22 maggio 2021) Durante la conferenza stampa a margine del Global health summit, i fotografi hanno chiesto al presidente del Consiglio, Mario Draghi, di fare una foto senza mascherina insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. Il premier allora si è allontanato e ha precisato: “Così vicini Ancora no, tra un paio di mesi dai…” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Durante la conferenza stampa a margine del Global health summit, igrafi hanno chiesto al presidente del Consiglio, Mario, di fare unainsieme alla presidente della Commissione europea, Ursula Von der. Il premier allora si è allontanato e ha precisato: “Così vicinino, tra undi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

