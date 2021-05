Dopo i Radiohead nasce a sorpresa The Smile, il nuovo progetto musiscale di Thom Yorke e Jonny Greenwood (Di sabato 22 maggio 2021) Solo ieri, 21 maggio, i Radiohead hanno festeggiato i 24 anni dalla pubblicazione di Ok Computer, il terzo album che segnò il cambio di passo nella sperimentazione sonora della band britannica. Ma oggi, a sorpresa, Thom Yorke e Jonny Greenwood hanno annunciato di aver creato un nuovo progetto con il batterista jazz Tom Skinner, che vede anche la collaborazione dello storico produttore dei Radiohead, Nigel Godrich. Il nuovo gruppo si chiamerà The Smile: un nome tratto dall’omonima poesia del poeta e scrittore britannico Ted Hughes. May 22, 2021 Non è ancora chiaro che direzione prenderà il progetto di Yorke, Greenwood e Skinner. Né si sa se e ... Leggi su open.online (Di sabato 22 maggio 2021) Solo ieri, 21 maggio, ihanno festeggiato i 24 anni dalla pubblicazione di Ok Computer, il terzo album che segnò il cambio di passo nella sperimentazione sonora della band britannica. Ma oggi, ahanno annunciato di aver creato uncon il batterista jazz Tom Skinner, che vede anche la collaborazione dello storico produttore dei, Nigel Godrich. Ilgruppo si chiamerà The: un nome tratto dall’omonima poesia del poeta e scrittore britannico Ted Hughes. May 22, 2021 Non è ancora chiaro che direzione prenderà ildie Skinner. Né si sa se e ...

Advertising

idkflowers1 : RT @FrancescaCphoto: @Claudio_Giack @RATM @FaithNoMore @Korn @nineinchnails @radiohead @pilloledirock Ho dimenticato Achtung Baby degli U2,… - FrancescaCphoto : @Claudio_Giack @RATM @FaithNoMore @Korn @nineinchnails @radiohead @pilloledirock Ho dimenticato Achtung Baby degli… - idkflowers1 : RT @carstairsv: uscite da twitter, ai concerti si va per divertirsi, ascoltare musica e soprattutto conoscerla, per dire sono stata al conc… - carstairsv : uscite da twitter, ai concerti si va per divertirsi, ascoltare musica e soprattutto conoscerla, per dire sono stata… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Radiohead In un mondo di popstar instagrammabili, VV canta la vita che ti prende a schiaffi Alla fine dell'anno scorso VV si faceva domande pesanti sul suo futuro. Dopo avere autoprodotto una serie di pezzi incisi a casa e pubblicati in streaming, aveva esordito ... con echi di Radiohead. Si ...

Iosonouncane Ira ... sino ai riferimenti ai Radiohead più sperimentali ("Piel"). L'impressione dopo vari ascolti è proprio che "Ira" potrebbe essere per l'Italia quello che sono stati ' Kid A ' o ' Amnesiac ' per la ...

Radiohead: gli album dal migliore al peggiore [LISTA] LaScimmiaPensa.com Radiohead: gli album dal migliore al peggiore [LISTA] Abbiamo stilato per voi una classifica degli album, dal migliore al peggiore, della band inglese di Creep e Karma Police: i Radiohead.

In strada con i "Black country" La band inglese sarà allo Spilla Cinque ragazzi da Cambridge suoneranno il 16 luglio alla Mole. Per "The Quites" è il migliore. complesso del mondo ...

Alla fine dell'anno scorso VV si faceva domande pesanti sul suo futuro.avere autoprodotto una serie di pezzi incisi a casa e pubblicati in streaming, aveva esordito ... con echi di. Si ...... sino ai riferimenti aipiù sperimentali ("Piel"). L'impressionevari ascolti è proprio che "Ira" potrebbe essere per l'Italia quello che sono stati ' Kid A ' o ' Amnesiac ' per la ...Abbiamo stilato per voi una classifica degli album, dal migliore al peggiore, della band inglese di Creep e Karma Police: i Radiohead.Cinque ragazzi da Cambridge suoneranno il 16 luglio alla Mole. Per "The Quites" è il migliore. complesso del mondo ...