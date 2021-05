Donna, dichiarata morta, si risveglia un istante prima della cremazione (Di sabato 22 maggio 2021) Un Donna anziana è stata dichiarata morta, causa covid, dopo essere caduta in una stato profondo d’incoscienza, senza che il suo corpo desse segni di vita. Si risveglia pochi secondi prima di essere cremata, davanti ai famigliari increduli, e inizia a piangere. LEGGI ANCHE => Molestata mentre parla con il marito moribondo: nuovo dramma del covid dall’India I morti viventi In India i decessi per Coronavirus sono altissimi, ma non tutti i morti sono veramente morti. Shakuntala Gaikwad è risultata positiva al Covid all’inizio di Maggio ed è stata confinata nella sua casa durante il decorso della malattia. Il decorso però è andato male e la Donna, 78 anni, ha sviluppato sintomi gravissimi. I famigliari preoccupati hanno allertato l’ambulanza che, l’ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 22 maggio 2021) Unanziana è stata, causa covid, dopo essere caduta in una stato profondo d’incoscienza, senza che il suo corpo desse segni di vita. Sipochi secondidi essere cremata, davanti ai famigliari increduli, e inizia a piangere. LEGGI ANCHE => Molestata mentre parla con il marito moribondo: nuovo dramma del covid dall’India I morti viventi In India i decessi per Coronavirus sono altissimi, ma non tutti i morti sono veramente morti. Shakuntala Gaikwad è risultata positiva al Covid all’inizio di Maggio ed è stata confinata nella sua casa durante il decorsomalattia. Il decorso però è andato male e la, 78 anni, ha sviluppato sintomi gravissimi. I famigliari preoccupati hanno allertato l’ambulanza che, l’ha ...

