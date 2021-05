Donna Circo: il primo disco femminista italiano finalmente pubblicato (Di sabato 22 maggio 2021) Era il 1974 quando Gianfranco Montedoro e Paola Pallottino realizzarono il loro disco Donna Circo. Le musiche erano della Montedoro, mentre i testi della Pallottino. L’etichetta Red Stone stampò il disco, che tuttavia non venne mai distribuito al grande pubblico, a causa dei temi trattati nelle canzoni. Oggi, l’etichetta indipendente La Tempesta ha deciso di riportare alla luce l’opera, pubblicandola in una versione rimasterizzata. Che cos’è Donna Circo? Donna Circo è un concept album, noto per essere il primo disco femminista italiano. Attraverso la metafora dei numeri da Circo, l’album affronta temi attuali negli anni 70 come adesso, come la violenza di genere ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Era il 1974 quando Gianfranco Montedoro e Paola Pallottino realizzarono il loro. Le musiche erano della Montedoro, mentre i testi della Pallottino. L’etichetta Red Stone stampò il, che tuttavia non venne mai distribuito al grande pubblico, a causa dei temi trattati nelle canzoni. Oggi, l’etichetta indipendente La Tempesta ha deciso di riportare alla luce l’opera, pubblicandola in una versione rimasterizzata. Che cos’èè un concept album, noto per essere il. Attraverso la metafora dei numeri da, l’album affronta temi attuali negli anni 70 come adesso, come la violenza di genere ...

