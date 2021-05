Domenica sera Gattuso potrebbe avere un’offerta a sorpresa (Di sabato 22 maggio 2021) In caso di qualificazione alla Champions League, il presidente del Napoli De Laurentiis è pronto a confermare Gattuso Possibile colpo di scena a Napoli. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, il presidente Aurelio de Laurentiis cercherà infatti di convincere Rino Gattuso a restare anche la prossima stagione. A darne notizia è l’edizione odierna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 22 maggio 2021) In caso di qualificazione alla Champions League, il presidente del Napoli De Laurentiis è pronto a confermarePossibile colpo di scena a Napoli. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, il presidente Aurelio de Laurentiis cercherà infatti di convincere Rinoa restare anche la prossima stagione. A darne notizia è l’edizione odierna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

