Domenica IN anticipazioni e ospiti 23 maggio 2021 | tutti i nomi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 22 maggio 2021) Tutto pronto per la nuova puntata diIN in onda il 23su Rai 1. Mara Venier ci terrà compagnia ancora per un altro mese con il programma amatissimo dal pubblico. Ascolti sempre ottimi per la conduttrice chescorsa ha incollato davanti alla tv 3 milioni di spettatori facendo compagnia davvero moltissimo al pubblico a casa. E questachi ci sarà nello studio diIN? Come sempre la prima parte diIn sarò dedicata all’attualità e avrà come protagonisti per lo spazio informativo sui vaccini e il Covid, il Ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il Prof. Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, in collegamento Alessandro Sallusti, Direttore di ‘Libero’ ed Enzo Miccio. Ma ...