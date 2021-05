Advertising

orizzontescuola : Docenti vincolati, Pittoni (Lega) chiede aiuto al M5S: “Cancelliamo la norma spacca-famiglie” -

Ultime Notizie dalla rete : Docenti vincolati

Orizzonte Scuola

...deiin merito all'approvazione del decreto sostegni - bis in cui si vociferava di una possibile abolizione del vincolo quinquennale; prevedibile è stato il disappunto degli stessi, ...immessi in ruolo ( ex FIT) non dovranno rimanereper quattro anni nella scuola di titolarità , dove avevano svolto l'anno di prova, bensì per soli due anni . Per idi cui ...Con lo slogan “sostengo i docenti immobilizzati”, il Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati ha indetto una giornata di rivendicazione riprendendo appunto la denominazione del decreto legislativ ...Trepidante è stata l’attesa dei vincolati in merito all’approvazione del decreto sostegni-bis in cui si vociferava di una possibile abolizione del vincolo quinquennale; prevedibile è stato il disappun ...