Disponibile anche in italiano il libro di Andrew Ridgeley sull’epopea degli Wham

MILANO – EPC Editore pubblica anche in italiano la prima e l'unica autobiografia di Andrew Ridgeley, storico componente del duo degli Wham formato insieme al compianto George Michael: la versione inglese è uscita nel 2019, e dal 15 maggio è finalmente Disponibile anche in italiano. In occasione dell'uscita del libro, che si chiama "Wham! George & io", la EPC ha preparato anche una Box Limited Edition contenente il volume e altri gadget. La box è acquistabile esclusivamente sul sito ufficiale della casa editrice e ha un numero limitato di pezzi. Ricordiamo che la Sony Music, il 13 dicembre scorso, ha omaggiato il celebre brano "Last Christmas" (portato al successo dagli ...

