Disney Store chiude i punti vendita in Italia: due le sedi in Campania (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDisney Store ha deciso di chiudere definitivamente i battenti in Italia. Una delle catene di negozi più iconiche e storiche che possiamo trovare sul nostro territorio ha messo in apprensione le circa 230 persone che lavorano nei punti vendita nostrani. "La direzione societaria Disney ha comunicato alle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs di voler chiudere tutti i negozi sul territorio. Più di 230 dipendenti occupati nei circa 15 punti vendita sono ora con il fiato sospeso per l'inaspettata notizia. Si tratta di una decisione davvero grave che getterà intere famiglie nell'incertezza", si legge in una nota delle associazioni dei lavoratori.

