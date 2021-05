Disney Store chiude i 15 negozi in Italia: 230 posti di lavoro a rischio (Di sabato 22 maggio 2021) La celebre catena internazionale di negozi specializzati nella vendita di prodotti Disney ha deciso di abbassare le serrande per sempre di tutti i suoi 15 punti vendita sparsi per la Penisola, ... Leggi su today (Di sabato 22 maggio 2021) La celebre catena internazionale dispecializzati nella vendita di prodottiha deciso di abbassare le serrande per sempre di tutti i suoi 15 punti vendita sparsi per la Penisola, ...

Advertising

virginiaraggi : Vicina alle lavoratrici e ai lavoratori dei Disney Store in Italia. La società ha appena comunicato di voler chiude… - fattoquotidiano : Tutti i Disney Store in Italia chiuderanno: a rischio 230 posti di lavoro. I sindacati: “Società già messa in liqui… - SkyTG24 : Disney Store lascia Italia: sindacati annunciano chiusura negozi, 230 lavoratori a rischio - luciopazzi : RT @virginiaraggi: Vicina alle lavoratrici e ai lavoratori dei Disney Store in Italia. La società ha appena comunicato di voler chiudere i… - LallaM40589392 : RT @simabastaroghi: Chiudono i Disney Store in Italia, oltre 230 dipendenti a “casa”. -