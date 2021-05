Disney chiude 15 negozi in Italia, i sindacati: lavoratori intimati al silenzio (Di domenica 23 maggio 2021) "Oltre al danno la beffa per i 233 dipendenti Italiani di Disney Store. La direzione societaria, in una nota interna, ha 'invitato' i lavoratori a non rilasciare interviste ai giornalisti fornendo i recapiti aziendali da contattare". Questa è la denuncia dei sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, all'indomani della notizia sulla chiusura dei 15 store Italiani del marchio. Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 maggio 2021) "Oltre al danno la beffa per i 233 dipendentini diStore. La direzione societaria, in una nota interna, ha 'invitato' ia non rilasciare interviste ai giornalisti fornendo i recapiti aziendali da contattare". Questa è la denuncia deiFilcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, all'indomani della notizia sulla chiusura dei 15 storeni del marchio.

