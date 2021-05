Disney, brutta notizia per tutti: i negozi stanno per chiudere (Di sabato 22 maggio 2021) Per tutti gli amanti Disney arriva una notizia molto brutta: la società ha deciso di chiudere tutti i negozi sul territorio italiano. Disney (AdobeStock)Molti amanti Disney saranno sorpresi della decisione presa nei giorni scorsi dai vertici americano. Infatti sembra imminente la chiusura di tutti i negozi sul suolo italiano. Questa notizia sicuramente farà male agli appassionati ma come sappiamo gli affari sono affari. Non crediamo, però, che siano stati colpiti solo quelli italiani. Come riportato da InsideTheMagic, la The Walt Disney Company ha chiuso anche store in America, si parla di 16 negozi. E sembra sia in procinto, entro ... Leggi su chenews (Di sabato 22 maggio 2021) Pergli amantiarriva unamolto: la società ha deciso disul territorio italiano.(AdobeStock)Molti amantisaranno sorpresi della decisione presa nei giorni scorsi dai vertici americano. Infatti sembra imminente la chiusura disul suolo italiano. Questasicuramente farà male agli appassionati ma come sappiamo gli affari sono affari. Non crediamo, però, che siano stati colpiti solo quelli italiani. Come riportato da InsideTheMagic, la The WaltCompany ha chiuso anche store in America, si parla di 16. E sembra sia in procinto, entro ...

Advertising

virginiaraggi : Vicina alle lavoratrici e ai lavoratori dei Disney Store in Italia. La società ha appena comunicato di voler chiude… - _whenom_ : RT @virginiaraggi: Vicina alle lavoratrici e ai lavoratori dei Disney Store in Italia. La società ha appena comunicato di voler chiudere i… - RayEldiabloz : Che brutta notizia! DISNEY STORE CHIUDE IN ITALIA - ald962 : RT @virginiaraggi: Vicina alle lavoratrici e ai lavoratori dei Disney Store in Italia. La società ha appena comunicato di voler chiudere i… - testadalghette : sono una brutta persona se con la chiusura dei Disney store sta pensando a possibili sconti che metteranno per sfrattare? -