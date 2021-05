DIRETTA Giro d’Italia, Monte Zoncolan LIVE: tra mezz’ora il via (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Giro d’Italia 2021 11.13 Oggi sarà altissima la tensione sin dal via, vedremo se le squadre dei big manderanno in fuga qualche uomo per rendere dura la corsa. 11.11 Al momento cielo coperto nella zona di partenza, ma è previsto maltempo durante la corsa. 11.09 La frazione prenderà il via alle 11.30 con il tratto di trasferimento, poi il chilometro 0 alle 11.40. 11.06 Corridori che sono ovviamente al foglio firma: Signature check Foglio firma#Giro pic.twitter.com/o2WCjsxftn — Giro d'Italia (@Giroditalia) May 22, 2021 11.04 Il Mostro della Carnia torna nel tracciato del Giro tre anni dopo il successo di Chris Froome. Questa volta, però, verrò scalato dal più semplice versante di Ovaro, già ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA2021 11.13 Oggi sarà altissima la tensione sin dal via, vedremo se le squadre dei big manderanno in fuga qualche uomo per rendere dura la corsa. 11.11 Al momento cielo coperto nella zona di partenza, ma è previsto maltempo durante la corsa. 11.09 La frazione prenderà il via alle 11.30 con il tratto di trasferimento, poi il chilometro 0 alle 11.40. 11.06 Corridori che sono ovviamente al foglio firma: Signature check Foglio firma#pic.twitter.com/o2WCjsxftn —d'Italia (@ditalia) May 22, 2021 11.04 Il Mostro della Carnia torna nel tracciato deltre anni dopo il successo di Chris Froome. Questa volta, però, verrò scalato dal più semplice versante di Ovaro, già ...

