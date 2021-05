DIRETTA Giro d’Italia, Monte Zoncolan LIVE: “Possibile ritiro per Evenepoel se troppo stanco” parole di Lefevere (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Giro d’Italia 2021 11.28 Clamorose le parole di Patrick Lefevere alla vigilia: “Se Remco dovesse essere esausto lo ritireremo dalla gara. Arriverà a Milano solo se le sue condizioni lo consentiranno”. 11.25 Prende il via questa quattordicesima tappa: ricordiamo, prima del chilometro zero un breve tratto di trasferimento. 11.22 I corridori si stanno schierando sulla linea di partenza. 11.19 La frazione odierna nel dettaglio: Giro d'Italia 2021 Stage 1?4? Tappa 1?4? Cittadella – Monte Zoncolan 205 km Start 11.30 AM Arrival ~ 17.15 PM@RaiSport 11.25 AM, @Eurosport IT 11.25 AM LIVE https://t.co/NQ0smwa3FF#Giro @GarminItaly @ENIT italia ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA2021 11.28 Clamorose ledi Patrickalla vigilia: “Se Remco dovesse essere esausto lo ritireremo dalla gara. Arriverà a Milano solo se le sue condizioni lo consentiranno”. 11.25 Prende il via questa quattordicesima tappa: ricordiamo, prima del chilometro zero un breve tratto di trasferimento. 11.22 I corridori si stanno schierando sulla linea di partenza. 11.19 La frazione odierna nel dettaglio:d'Italia 2021 Stage 1?4? Tappa 1?4? Cittadella –205 km Start 11.30 AM Arrival ~ 17.15 PM@RaiSport 11.25 AM, @Eurosport IT 11.25 AMhttps://t.co/NQ0smwa3FF#@GarminItaly @ENIT italia ...

