DIRETTA Giro d’Italia, Monte Zoncolan LIVE: il vantaggio degli undici battistrada scende a sei minuti (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Giro d’Italia 2021 15.23 Anche il gruppo ha scollinato sulla Forcella di Monte Rest. 15.21 L’Astana continua a lavorare, mentre tutte le altre squadre restano a ruota. 15.18 Mollema si è portato al terzo posto della classifica dei GPM. Il neerlandese ha 44 punti, mentre il leader Bouchard ne ha 96. 15.16 Bauke Mollema passa per primo al GPM. 15.15 Il ritmo dell’Astana fa scendere il vantaggio dei battistrada sotto i sei minuti. 15.13 scende a 7’10” il vantaggio dei fuggitivi. 15.10 Siamo entrati negli ultimi 60 chilometri. 15.08 Pello Bilbao è in coda al gruppo, sembra, tuttavia, che stia cercando l’ammiraglia e che non sia in difficoltà. 15.05 ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA2021 15.23 Anche il gruppo ha scollinato sulla Forcella diRest. 15.21 L’Astana continua a lavorare, mentre tutte le altre squadre restano a ruota. 15.18 Mollema si è portato al terzo posto della classifica dei GPM. Il neerlandese ha 44 punti, mentre il leader Bouchard ne ha 96. 15.16 Bauke Mollema passa per primo al GPM. 15.15 Il ritmo dell’Astana fare ildeisotto i sei. 15.13a 7’10” ildei fuggitivi. 15.10 Siamo entrati negli ultimi 60 chilometri. 15.08 Pello Bilbao è in coda al gruppo, sembra, tuttavia, che stia cercando l’ammiraglia e che non sia in difficoltà. 15.05 ...

SkySportF1 : ?? FERRARI ANCORA DAVANTI (-37' ?? #FP3) ?? Doppio giro di lancio per le Mercedes LIVE ? - corriereveneto : Tappa #Cittadella Monte #zoncolan -60 al traguardo - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: cala il margine dei battistrada grazie al lavoro dell’Astana -… - Fprime86 : RT @SkySport: Giro d'Italia, la 14^ tappa in diretta live #SkySport #Giro - sportli26181512 : Giro d'Italia, la 14^ tappa in diretta live: È il giorno del Monte Zoncolan: 14.1 km di lunghezza con pendenza medi… -