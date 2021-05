DIRETTA Giro d’Italia, Monte Zoncolan LIVE: il giorno del Mostro. Nibali e Ciccone: l’ora della verità (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Giro d’Italia 2021 Lo Zoncolan è la salita più dura d’Europa? – Egan Bernal favorito, ma attenzione alle sorprese – Lo Zoncolan nel dettaglio – Le prospettive di Caruso, Ciccone e Nibali – La “Fagianata” di Riccardo Magrini di ieri I PAESI ATTRAVERSATI NELLA TAPPA DI OGGI Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2021, la Cittadella-Monte Zoncolan di 205 chilometri. Il Mostro della Carnia torna nel tracciato del Giro tre ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA2021 Loè la salita più dura d’Europa? – Egan Bernal favorito, ma attenzione alle sorprese – Lonel dettaglio – Le prospettive di Caruso,– La “Fagianata” di Riccardo Magrini di ieri I PAESI ATTRAVERSATI NELLA TAPPA DI OGGI Buonamici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostraquattordicesima tappa del2021, la Cittadi 205 chilometri. IlCarnia torna nel tracciato deltre ...

