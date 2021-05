DIRETTA Giro d’Italia LIVE: Fortunato doma lo Zoncolan! Classifica generale, bene Caruso e Ciccone (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 La nuova Classifica generale: 1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 58:30:47 2 5 ?3 YATES Simon Team BikeExchange 1:333 3 – Caruso Damiano Bahrain – Victorious 1:51 4 2 ?2 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 1:57 5 4 ?1 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 2:11 6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 2:367 8 ?1 Ciccone Giulio Trek – Segafredo 3:03 8 7 ?1 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 3:52 9 10 ?1 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:54 10 11 ?1 BARDET Romain Team DSM 4:31 17.09 Bernal ha guadagnato 11? su Yates, 39? su Caruso e Ciccone, 46? su Buchmann, 54? su Carthy, 1’12” su Vlasov, 1’30” su Evenepoel. 17.08 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 Fortunato Lorenzo ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12 La nuova: 1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 58:30:47 2 5 ?3 YATES Simon Team BikeExchange 1:333 3 –Damiano Bahrain – Victorious 1:51 4 2 ?2 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 1:57 5 4 ?1 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 2:11 6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 2:367 8 ?1Giulio Trek – Segafredo 3:03 8 7 ?1 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 3:52 9 10 ?1 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:54 10 11 ?1 BARDET Romain Team DSM 4:31 17.09 Bernal ha guadagnato 11? su Yates, 39? su, 46? su Buchmann, 54? su Carthy, 1’12” su Vlasov, 1’30” su Evenepoel. 17.08 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1Lorenzo ...

