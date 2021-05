DIRETTA Giro d’Italia LIVE: Bernal piazza la Ineos davanti sullo Zoncolan (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Giro d’Italia 2021 16.31 Ora si porta davanti la Ineos con un magistrale Gianni Moscon. Bernal ha con sé anche Narvaez e Daniel Martinez, quest’ultimo 10° in classifica generale. 16.30 Fase di stallo. Tratnik al comando, al suo inseguimento Fortunato, ancora più indietro OLIVEira, Covi, Mollema e Bennett. A 5’30” il gruppo maglia rosa, formato da circa 30 corridori. 16.28 Per ora bene Davide Formolo, si mantiene a ruota di Bernal. 16.28 Tratnik ha 12? su Fortunato. 16.26 Ponomar perde contatto. Covi, OLIVEira, Mollema e Bennett inseguono Tratnik e Fortunato. Il gruppo dei favoriti a 5’28” dalla vetta. 16.25 10 km all’arrivo. Aspettiamoci gli attacchi degli uomini di ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA2021 16.31 Ora si portalacon un magistrale Gianni Moscon.ha con sé anche Narvaez e Daniel Martinez, quest’ultimo 10° in classifica generale. 16.30 Fase di stallo. Tratnik al comando, al suo inseguimento Fortunato, ancora più indietro Oira, Covi, Mollema e Bennett. A 5’30” il gruppo maglia rosa, formato da circa 30 corridori. 16.28 Per ora bene Davide Formolo, si mantiene a ruota di. 16.28 Tratnik ha 12? su Fortunato. 16.26 Ponomar perde contatto. Covi, Oira, Mollema e Bennett inseguono Tratnik e Fortunato. Il gruppo dei favoriti a 5’28” dalla vetta. 16.25 10 km all’arrivo. Aspettiamoci gli attacchi degli uomini di ...

SkySportF1 : ?? FERRARI ANCORA DAVANTI (-37' ?? #FP3) ?? Doppio giro di lancio per le Mercedes LIVE ? - nobleseafoam : La mia gender envy tutta diretta a Changkyun a sto giro - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: Nibali e Ciccone rientrano su Vlasov e Bernal che rischio! - #d’… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: forcing Astana Vlasov e Bernal guadagnano 20?! - #d’Italia… - CarloRM61 : Quindi un telecronista ITALIANO corregge un commentatore SPAGNOLO che aveva correttamente detto “cum laude” prenden… -