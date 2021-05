DIRETTA Giro d’Italia LIVE: attacca Yates, risponde solo Bernal! (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Giro d’Italia 2021 17.01 BERNAL STACCA Yates! Se ne va tutto solo! 17.00 2° Tratnik a 27?. 17.00 IMPRESA PAZZESCA! Lorenzo Fortunato vince sullo Zoncolan! Prima vittoria in carriera da professionista e primo successo al Giro per la Eolo-Kometa! 17.00 Ultimi 100 metri, ormai è fatta per Lorenzo Fortunato! 16.59 La salita è talmente dura che ora Tratnik avanza a zigzag! 16.58 Vlasov ed Evenepoel in grande difficoltà! Caruso deve tenere duro, pensando al podio! Il siciliano si sta gestendo bene, senza andare alla deriva. 16.58 500 metri all’arrivo per Lorenzo Fortunato, ma Tratnik è vicino, circa 7-8?! 16.57 Yates si era nascosto sin qui in questo Giro d’Italia. Oggi ha ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA2021 17.01 BERNAL STACCA! Se ne va tutto! 17.00 2° Tratnik a 27?. 17.00 IMPRESA PAZZESCA! Lorenzo Fortunato vince sullo Zoncolan! Prima vittoria in carriera da professionista e primo successo alper la Eolo-Kometa! 17.00 Ultimi 100 metri, ormai è fatta per Lorenzo Fortunato! 16.59 La salita è talmente dura che ora Tratnik avanza a zigzag! 16.58 Vlasov ed Evenepoel in grande difficoltà! Caruso deve tenere duro, pensando al podio! Il siciliano si sta gestendo bene, senza andare alla deriva. 16.58 500 metri all’arrivo per Lorenzo Fortunato, ma Tratnik è vicino, circa 7-8?! 16.57si era nascosto sin qui in questo. Oggi ha ...

