Diocesi | il Papa nomina monsignor Gennaro Pascarella vescovo di Ischia

(Di sabato 22 maggio 2021) Il Santo Padre hatodelladidi Pozzuoli, unendo in persona Episcopi ledi Pozzuoli e di. Lo fa sapere la Sala stampa della Santa Sede.è nato il 28 marzo 1948 a Cervino,di Acerra e provincia di Caserta. Ha compiuto gli studi ginnasiali nel seminario vescovile di Acerra, gli studi liceali-filosofici nel Pontificio seminario regionale San Pio X di Benevento e quelli teologici presso la Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale San Luigi di Posillipo a Napoli, dove ha conseguito la Licenza in teologia morale. E’ stato ...

commenta Ilha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Agrigento ... Montenegro ha dedicato la su vita ai migranti, con particolare attenzione nella sua...Il 3 febbraio 1996 è stato ordinato sacerdote per ladi Busan.Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Agrigento presentata dal cardinale Francesco Montenegro. Una vita spesa per i migranti, quella del cardinale anc ...Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Agrigento presentata dal card. Francesco Montenegro. Ex presidente di Caritas Italiana, Montenegro ha dedicato l ...