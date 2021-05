Diletta Leotta completamente al naturale, poi impeccabile con trucco e parrucco: le foto (Di sabato 22 maggio 2021) Diletta Leotta? Nessuna crisi con Can Yaman, Ultimamente i due sono stati beccati in un esclusivo resort sul Lago di Como, impegnati in una fuga romantica in uno dei resort più belli e lussuosi, il Mandarin Oriental. E anche sui social sono tornati a farsi vedere insieme. Sembrano ormai essersi lasciati le polemiche alle spalle, così come riporta Chi. La bella conduttrice sportiva e l’attore turco sembrano aver ritrovato l’armonia di coppia, sempre che l’abbiano mai persa. Delle nozze che, sulla carta, avrebbero dovuto celebrarsi a Roma, il 16 agosto, però lei non ha più parlato. “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti”, ha, però, giurato a Striscia la Notizia, ritirando il Tapiro d’Oro. Diletta Leotta ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 maggio 2021)? Nessuna crisi con Can Yaman, Ultimamente i due sono stati beccati in un esclusivo resort sul Lago di Como, impegnati in una fuga romantica in uno dei resort più belli e lussuosi, il Mandarin Oriental. E anche sui social sono tornati a farsi vedere insieme. Sembrano ormai essersi lasciati le polemiche alle spalle, così come riporta Chi. La bella conduttrice sportiva e l’attore turco sembrano aver ritrovato l’armonia di coppia, sempre che l’abbiano mai persa. Delle nozze che, sulla carta, avrebbero dovuto celebrarsi a Roma, il 16 agosto, però lei non ha più parlato. “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti”, ha, però, giurato a Striscia la Notizia, ritirando il Tapiro d’Oro....

Advertising

VanityFairIt : La conduttrice di Dazn, che gossip avrebbe voluto in crisi con l'attore turco, si è mostrata su Instagram insieme a… - GossipItalia3 : Diletta Leotta stratosferica su Instagram: «Più curve qui che al circuito di Monza» #gossipitalianews - Lad_tuesday : RT @Soccer_Girlz_: Diletta Leotta ???? - visicchiopaola : @Mariagenn59 Io direi che diletta leotta e una bellissima ragazza ?? - andreanicolefi2 : Mi consola il fatto che ora che Can sta assieme a diletta Leotta rompano non rompano più le palle a Ozge -