Diego Bianchi sul caso Angelini: "Ha sbagliato tutto. Rispettiamo la sua scelta di prendersi una pausa ma non l'abbiamo chiesto noi" (Di sabato 22 maggio 2021) All'inizio della puntata di Propoganda Live, andata in onda ieri venerdì 21 maggio su La7, Zoro ha voluto spiegare il motivo dell'assenza di Roberto Angelini dal palco. Nei giorni scorsi il chitarrista della trasmissione è finito al centro delle cronache (e delle polemiche) per aver fatto lavorare in nero una ragazza nel suo ristorante. Dopo che la ragazza lo aveva denunciato, il musicista l'aveva definita "pazza incattivita dalla vita" in un lungo post su Facebook. Vicenda per la quale dopo qualche giorno Angelini si è scusato, annunciando la decisione di prendersi una pausa dalla televisione. "Ha sbagliato gravemente e ha continuato a sbagliare – ha detto Diego Bianchi – ha fatto un casino, ha fatto tutte quelle cose che non si devono. Poi Roberto si è scusato sui ...

