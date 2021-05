Dieci ristoranti di Venezia che piacciono ai veneziani (e dove si mangia all'aperto)

Leggi su vanityfair

(Di sabato 22 maggio 2021) In attesa del ritorno in grande stile dei turisti, mai come adesso ha senso tornare a Venezia per goderne dell’immutabile fascino. Non siamo ai livelli della scorsa estate quando la città era praticamente deserta, ma le folle vocianti – soprattutto in settimana – sono un ricordo (spiacevole, per molti veneziani). Come nel resto d’Italia, hanno riaperto i locali con uno spazio all’aperto in attesa che si possano utilizzare i coperti al chiuso. Tra questi, non mancano alcuni ristoranti – di classe e suggestivi – dei migliori hotel come The Gritti Terrace (del The Gritti Palace), Oro Restaurant e Cip’s Club (Belmond Hotel Cipriani), il Settimo Cielo Rooftop (Palazzo Bauer) che ora è guidato dal toscano Cristiano Tomei. Come hanno riaperto i locali più noti e quotati come il Glam Enrico Bartolini a Palazzo Venart, il Venissa (cucina ambientale sull’isola di Mazzorbo) o il Gran Caffé Quadri (a livello strada dello stellato Quadri) che i fratelli Alajmo hanno trasformato in un raffinato ‘bacaro in piazza’. Inoltre, Massimiliano e Raffaele Alajmo hanno confermato l’ottima esperienza della scorsa estate con l’Hostaria in Certosa, splendido concept, aperto dall’ora di colazione a cena, sull’isola La Certosa.