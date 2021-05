Denunciati 177 migranti della tendopoli di San Ferdinando: prendevano il reddito di cittadinanza, ma la legge li esclude (Di sabato 22 maggio 2021) Non hanno il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni di cui di almeno due in maniera continuativa. Per questo motivo, 177 migranti della tendopoli di San Ferdinando, braccianti agricoli sfruttati nelle campagne della Piana di Gioia Tauro, sono stati Denunciati dai carabinieri per illecita percezione del reddito di cittadinanza. La normativa italiana – un caso unico in Europa, come ricordato di recente dal presidente Inps Pasquale Tridico, che ha auspicato una revisione – esclude infatti dal beneficio previsto per le persone in difficoltà economica chi non sia residente nel nostro Paese da un decennio, appunto. Così l’operazione “Tentazione”, coordinata dalla Procura di Palmi, si è conclusa appunto con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Non hanno il requisitoresidenza in Italia da almeno 10 anni di cui di almeno due in maniera continuativa. Per questo motivo, 177di San, braccianti agricoli sfruttati nelle campagnePiana di Gioia Tauro, sono statidai carabinieri per illecita percezione deldi. La normativa italiana – un caso unico in Europa, come ricordato di recente dal presidente Inps Pasquale Tridico, che ha auspicato una revisione –infatti dal beneficio previsto per le persone in difficoltà economica chi non sia residente nel nostro Paese da un decennio, appunto. Così l’operazione “Tentazione”, coordinata dalla Procura di Palmi, si è conclusa appunto con la ...

