Denise Pipitone | nuovo messaggio di Piera Maggio | “Ci sarà il giorno che qualcuno verrà a chiederci scusa”

(Di sabato 22 maggio 2021) , il post condiviso sui social. , il post condiviso sui social.Continuano le indagini sulla sparizione di, avvenuta nel 2004 a Mazara del Vallo. I riflettori sulla triste vicenda si sono riaccesi qualche mese fa, in seguito ad una segnalazione proveniente dalla Russia, rivelatasi poi un nulla di fatto.dopo, nuovi elementi emergono su quanto accaduto 17 anni fa e, ieri sera, una clamorosa novità è arrivata da Quarto Grado: sono stati iscritti al registro degli indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. E, qualche ora fa, è arrivato anche undi, mamma della bambina scomparsa. In seguito, le sue parole apparse sul suo canale Facebook. Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro ...

QuartoGrado : +++ Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati +++ A #Quartogrado novità clamorose sulla scomparsa di Denis… - QuartoGrado : +++ La Procura di Marsala farà rianalizzare alcune intercettazioni ambientali +++ Altre novità sul caso di Denise… - fanpage : #DenisePipitone, colpo di scena a #quartogrado, indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave - SemprebellaMary : Denise Pipitone a Storie Italiane, 'la puzza di bruciato e lo schianto'. Il testimone: ecco come è scomparsa - zazoomblog : Denise Pipitone Frazzitta: “Indagati? Lo abbiamo appreso dalla tv” - #Denise #Pipitone #Frazzitta: -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

... "Spiace violazione del segreto istruttorio, sempre che sia vero" "L'unica svolta che ci attendiamo è il ritrovamento di, tutto il resto sono aspetti procedurali su cui non entriamo ...Ci sono due indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Marsala sulla scomparsa di, la bimba sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, nel Trapanese, quando non aveva ancora quattro anni. A rivelarlo la trasmissione Quarto Grado andata in ...Anna Corona e Giuseppe della Chiave indagati per sequestro di persona. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, ha così commentato l’indiscrezione trapelata ieri di due nuovi indagati ...