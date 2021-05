Denise Pipitone | l’avvocato Frazzitta commenta l’annuncio su Anna Corona indagata | “Appreso dalla tv”

(Di sabato 22 maggio 2021) È arrivato il commento delGiacomo, legale di Piera Maggio, suldatotrasmissione Quarto Grado in merito all’inserimento die Giuseppe Della Chiave nel registro degli indagati.ha fatto sapere di non essere stato messo al corrente di quanto accaduto e di averlotv.diGiacomo, avvocato di Piera Maggio, è stato raggiunto dall’AdnKronos telefonicamente, perre l’indiscrezione rilanciatatrasmissione ...

I nuovi sviluppi sul caso dinon aprono nuovi scenari, almeno per quanto riguarda le aspettative della famiglia. Che, a partire da mamma Piera Maggio , attende con ansia il ritrovamento della piccola a quasi 17 ...Svolta nelle indagini sulla scomparsa di, la bimba svanita nel nulla il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo , mentre era in strada a giocare con i cuginetti, davanti alla casa della nonna materna. Secondo quanto riferito in ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...“Ho appreso la notizia da una trasmissione televisiva, lo trovo aberrante, anche per gli stessi indagati. Lasciamo che la Procura di Marsala faccia il suo lavoro”. Così Piera Maggio, mamma di Denise P ...