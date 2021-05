Denise Pipitone | la svolta a Quarto Grado | Anna Corona e Giuseppe Della Chiave indagati La procura analizza alcune intercettazioni

(Di sabato 22 maggio 2021)sonoper il caso di. Lo ha annunciato ieri la trasmissione, in onda su Rete4. La storiabambina scomparsa da Mazara Del Vallo il primo settembre 2004 si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario. Anche se l’agenzia di stampa Ansa scrive che l’indiscrezione non ha ancora trovato conferme da partedi Marsala. Che nei giorni scorsi ha riaperto l’inchiesta e ha passato al vaglio, la: ...

Ci sarebbe un svolta nelle indagini che riguardano il caso, la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo il primo settembre del 2004. Nel corso della trasmissione Quarto Grado, andata in onda ieri sera su Rete 4, è stata data la notizia dell'...Ennesima svolta nelle indagini legate alla ricerca di, la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo il 1° settembre del 2004. Nel corso della trasmissione 'Quarto Grado', andata in onda ieri sera su Rete 4, è stata data la notizia di due ...Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati per il caso di Denise Pipitone. Lo ha annunciato ieri la trasmissione Quarto Grado, in onda su Rete4 ...Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Marsala, che ha aperto un nuovo fascicolo di indagine per ...