Deddy: chi è, vero nome, età, lavoro, chi è la fidanzata, Instagram, Rosa Di Grazia, canzoni, Amici

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo, in onda oggi a partire dalle 15. Ampio spazio verrà dedicato al talent Amici e in studio ci saranno anche i tre finalisti Deddy, Aka7even e Alessandro.

Deddy di Amici 20: chi è, età, vero nome, lavoro

Deddy, all'anagrafe Dennis Rizzi, è un giovane cantautore originario di Torino. E' nato il 30 maggio del 2001, sotto il segno del Gemelli, ha 19 anni e prima di entrare come allievo nella scuola di Amici lavorava come barbiere. La musica è sempre stata la sua passione, una valvola di sfogo soprattutto dopo la separazione dei genitori. Ha studiato pianoforte e ha iniziato pian piano a scrivere anche le sue canzoni. Nel 2020 su Spotify ha ...

