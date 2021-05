Decreto Sostegno Bis: tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 22 maggio 2021) Decreto Sostegno Bis per ottenerlo bisogna presentare domanda o risulta automatico? Ecco una panoramica sulle regole Con il Decreto Sostegni bis, approvato in Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021, è in arrivo una nuova tornata di contributi a fondo perduto. Chi deve presentare domanda all’Agenzia delle Entrate per ottenerli e chi, invece, riceve il pagamento automatico? Bisogna prima di tutto considerare due elementi per verificare la necessità di presentare l’istanza: a quale categoria di beneficiari si appartiene, vecchi o nuovi (ammessi a beneficiare della misura grazie alle novità del nuovo provvedimento) e quale tipologia di aiuti si vuole ottenere. Proprio in merito a quest’ultimo punto è importante essere consapevoli se si sta chiedendo un importo gemello a quello già ricevuto, ... Leggi su zon (Di sabato 22 maggio 2021)Bis per ottenerlo bisogna presentare domanda o risulta automatico? Ecco una panoramica sulle regole Con ilSostegni bis, approvato in Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021, è in arrivo una nuova tornata di contributi a fondo perduto. Chi deve presentare domanda all’Agenzia delle Entrate per ottenerli e chi, invece, riceve il pagamento automatico? Bisogna prima diconsiderare due elementi per verificare la necessità di presentare l’istanza: a quale categoria di beneficiari si appartiene, vecchi o nuovi (ammessi a beneficiare della misura grazie alle novità del nuovo provvedimento) e quale tipologia di aiuti si vuole ottenere. Proprio in merito a quest’ultimo punto è importante essere consapevoli se si sta chiedendo un importo gemello agià ricevuto, ...

Advertising

AzzolinaLucia : ASSUNZIONE DOCENTI SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO. COSÌ NON CI SIAMO. La procedura di assunzione sui posti di sostegno… - marcodimaio : Non è il momento di pensare a nuove tasse, ma di rafforzare gli aiuti per imprese, famiglie, p.iva. In questa direz… - Ettore_Rosato : Un nuovo decreto da 40 miliardi € a sostegno di imprese e filiere in difficoltà. Tanti soldi, ma non certo sufficie… - HDmotori : RT @HDmotori: Incentivi auto: per Anfia, Federauto e Unrae è incomprensibile il mancato rinnovo - federlabitalia : Decreto Legge recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità,… -