Decreto Sostegni bis, le misure per i lavoratori (Di sabato 22 maggio 2021) Decreto Sostegni bis, quali sono le misure dedicate ai lavoratori e alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. Con il Decreto Sostegni bis il governo ha confermato alcune misure per i lavoratori ma ha attirato le critiche arrivate soprattutto dal mondo dei sindacati. Il Sostegni bis rappresenta una misura intermedia tra la crisi e la ripartenza: da una parte si vuole continuare ad assistere chi ha pagato il prezzo più alto della crisi, dall'altra si vogliono gettare le basi per la ripartenza. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in occasione della conferenza stampa di presentazione, ha fatto sapere che, se la situazione epidemiologica non dovesse peggiorare, non sono previsti nuovi interventi almeno fino alla ...

