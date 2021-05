(Di sabato 22 maggio 2021)delper i. I fondi sono stati stanziati delbis. ROMA –delper iLong Covid. E’ questa una delle novità delbis. Il Governo con questo provvedimento ha stanziato un fondo da 50 milioni di euro per questa misura dedicata alle visite ed esami per chi è stato ricoverato e soffre ancora di postumi dovuti al coronavirus. In Venetodi due anni Anche su questo tema le macchine regionali potrebbero muoversi in modo diverso. “Chi ha avuto il Covid e necessità ancora di cure per i postumi della malattia – ha detto in conferenza stampa ...

Advertising

AzzolinaLucia : Sto studiando la parte scuola del Decreto Sostegni bis. Una cosa mi salta subito all’occhio e non mi piace. Contin… - robersperanza : Nel nuovo Decreto Legge Sostegni abbiamo previsto l'assunzione a tempo indeterminato di una prima quota di medici e… - ilriformista : Il premier #Draghi frena il segretario Pd #Letta sulla tassa di successione: “In recessione bisogna dare soldi e no… - AssoCare : Ministero della Salute, Regioni e FNOPI hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che basandosi sulla possibilità d… - news_mondo_h24 : Decreto sostegni bis, esenzione ticket per i pazienti ‘Long Covid’ -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegni

Ilsemplificazione annunciato come imminente, passo urgente e decisivo, non esaurisce il da ... le norme di vario rango per gestire la pandemia e quelle per bilanciarne con(e prima ...'Il bonus ai braccianti è stato approvato in Consiglio dei Ministri, che ha votato ilBis. Ne beneficeranno 143 mila lavoratrici e lavoratori agricoli siciliani. Un atto di equità, finalmente uno, dopo la mobilitazione di Fai - Flai - Uila che avevano manifestato ...La possibilità di destinare una parte delle imposte pagate ad associazioni culturali, a partire da quest’anno, è stata introdotta dal Decreto legge ’Agosto ... ma servirebbe un’accelerata nei sostegni ...Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio: «Sette milioni per congelare la quota 2021. Sconti ai dehors, ma chi non lavora paga tutto» ...