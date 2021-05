Decreto Sostegni Bis: approvato nuovo welfare per i lavoratori dello spettacolo (Di sabato 22 maggio 2021) “Quella di oggi è una giornata storica per il settore dello spettacolo” ha affermato Dario Franceschini Ministro della cultura. Nel Decreto Sostegni bis è stato istituito un nuovo welfare a favore dei lavoratori dello spettacolo. La misura comprende alcune norme tra cui: l’indennità di maternità, quella per malattia e l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Il nuovo sistema di welfare, finalmente, assicurerà finalmente adeguate tutele assistenziali e previdenziali alla categoria. Inoltre, va a correggere le numerose ineguaglianze emerse negli ultimi due decenni e divenute non più sostenibili dopo la pandemia. nuovo welfare per i ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) “Quella di oggi è una giornata storica per il settore” ha affermato Dario Franceschini Ministro della cultura. Nelbis è stato istituito una favore dei. La misura comprende alcune norme tra cui: l’indennità di maternità, quella per malattia e l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Ilsistema di, finalmente, assicurerà finalmente adeguate tutele assistenziali e previdenziali alla categoria. Inoltre, va a correggere le numerose ineguaglianze emerse negli ultimi due decenni e divenute non più sostenibili dopo la pandemia.per i ...

Advertising

AnnalisaChirico : Il min. degli Annunci Roberto Speranza (quello che da quando è iniziata la pandemia non ne azzecca una) aveva annun… - ItaliaViva : Grazie alla svolta che Draghi ha impresso al Paese finalmente si corre sui vaccini, abbiamo un PNRR che garantisce… - AzzolinaLucia : Sto studiando la parte scuola del Decreto Sostegni bis. Una cosa mi salta subito all’occhio e non mi piace. Contin… - zazoomblog : Decreto Sostegni Bis: approvato nuovo welfare per i lavoratori dello spettacolo - #Decreto #Sostegni #approvato… - Roberto_Malzone : RT @CislNazionale: #DecretoSostegni. #LuigiSbarra: “Interventi vanno nella giusta direzione ma ancora largamente insufficienti. Provvedimen… -