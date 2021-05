Decreto Semplificazioni, Pd: “Con il ritorno del massimo ribasso si apre alle mafie”. I sindacati: “Giungla nei cantieri come negli anni ’50” (Di sabato 22 maggio 2021) I sindacati che si dicono pronti allo sciopero generale contro la liberalizzazione del subappalto e vedono il rischio di “tornare ai peggiori anni ’50, alla Giungla nei cantieri, all’apertura agli illeciti, al cottimo“. L’ex ministra delle infrastrutture dem Paola De Micheli che avverte: “Il Pd non può consentire il ritorno del massimo ribasso negli appalti, perché in quelle pieghe si inseriscono le mafie. Bisogna proteggere il lavoro e i cantieri della mafie”. E il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni che evoca “paghe da fame e sfruttamento, lavoro in nero, rischi concreti di infortuni causati dalla minore sicurezza” nel caso in cui i contenuti delle bozze fossero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Iche si dicono pronti allo sciopero generale contro la liberalizzazione del subappalto e vedono il rischio di “tornare ai peggiori’50, allanei, all’apertura agli illeciti, al cottimo“. L’ex ministra delle infrastrutture dem Paola De Micheli che avverte: “Il Pd non può consentire ildelappalti, perché in quelle pieghe si inseriscono le. Bisogna proteggere il lavoro e idella”. E il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoiche evoca “paghe da fame e sfruttamento, lavoro in nero, rischi concreti di infortuni causati dalla minore sicurezza” nel caso in cui i contenuti delle bozze fossero ...

