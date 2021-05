Debito | l' elefante nella stanza e la futura rivolta dei giovani

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 22 maggio 2021) Con il Decreto sostegni bis il governo il Governo Draghi ha messo sul piatto altri 40 miliardi per aiutare l’economia a riprendersi dopo la mazzata della pandemia. La misura, pur qua e là con qualche riserva, sembra aver messo d’accordo tutti: dalla Lega a Liberi e Uguali; da Confindustria ai sindacati. Ciò che invece ha fatto infuriare le polemiche è stata la proposta del segretario del PD, Enrico Letta, di introdurre una tassa di successione da trasformare in una dote per la metà dei 18enni italiani. Polemiche che, in realtà, almeno tra certa stampa e nei social media hanno visto un fuoco di fila abbacompatto di critiche a fronte di solo qualche sparuta o timida difesa. Non discuteremo qui della qualità della proposta di Letta o del suo tempismo politico: già altri lo hanno fatto più o meno bene ed estesamente altrove. Né ci soffermeremo su analisi economiche ...