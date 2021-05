Ddl Zan | Pillon | “Mamma e papà luogo naturale in cui nasce vita”

(Di sabato 22 maggio 2021) “Sul ddl Zan la tensione ideologica dovrebbe lasciare spazio al buon senso. L’esperienza umana ci dice chesono ilin cuila. Rispettiamo l’ecologia dell’uomo e della famiglia e investiamo in questa straordinaria comunitàin cui ciascuno di noi vive ed è venuto al mondo”. Lo dice all’Adnkronos il senatore della Lega Simone, oggi in piazza con il popolo pro-life. “Per questo – prosegue – siamo convintamente a favore delle misure previste nel prossimo decreto sostegni che prevede incentivi per giovani coppie che vogliono acquistare la prima casa, presupposto indispensabile per accogliere la. E le giovani coppie hanno tutto diritto di averla. Ecco perché concordo con Draghi: è ...

Il senatore all'Adnkronos: "Pandemia ci ha insegnato sacralità vita umana". A Roma la 'Marcia per la vita' "Sulla tensione ideologica dovrebbe lasciare spazio al buon senso. L'esperienza umana ci dice che mamma e papà sono il luogo naturale in cui nasce la vita. Rispettiamo l'ecologia dell'uomo e della ...... l'evento di sensibilizzazione sulle tematiche LGBTQ+ quest'anno è ancora più importante considerata la discussione nata intorno al. Attraverso il linguaggio artistico, l'iniziativa vuole ...Purtroppo, molti oggi constatano con profonda amarezza che ci troviamo in un tempo in cui vige una "grande apostasia" generalizzata.Uno scenario da Vietnam, appunto'. Così, oggi in un'intervista su Avvenire, il senatore di Italia Viva, Davide Faraone , sulla legge Zan. 'Se le forze di centrosinistra e di centrodestra vogliono davv ...