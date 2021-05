Ddl Zan | Mantovano non ha dubbi | «Il suo vero obiettivo è comprimere la libertà»

(Di sabato 22 maggio 2021) «Con il ddl Zan tutto sarà considerato omofobo». È tanto fosca quanto realistica la previsione di Alfredocirca le conseguenze che ci regalerebbe l’approvazione del testo-bandiera della sinistra. Un giudizio, il suo, più tecnico-giuridico che politico. Nell’intervista alla Verità, infatti,parla da giurista (è giudice della Cassazione) del Centro Studi Livatino, di cui è vicepresidente, e non da ex-parlamentare o da ex-sottosegretario agli Interni. Quando cita il Viminale, lo fa solo per snocciolare i dati relativi ai casi di omofobia segnalati dall’Osservatorio contro le discriminazioni: «Dal 2010 appena 26,5 come media annua». Come a sottolineare che l’emergenza esiste solo nell’immaginazione dei proponenti del ddl Zan.intervistato dalla Verità Che cos’è, quindi, che spinge la sinistra a farne il ...

AnnalisaChirico : La proposta di Enrico Letta volta a introdurre una tassa di successione, prontamente stroncata dal premier Mario Dr… - fattoquotidiano : “Omofobia e abilismo hanno la stessa matrice discriminatoria: odio e rifiuto dell’esistente. Anche le persone disab… - LegaSalvini : #Letta #tassadisuccessione, Maurizio Fugatti: 'Prima propongono lo Ius Soli, poi riaprire i porti e accogliere tutt… - cadfael2 : RT @ALFO100897: Famiglie in crisi: oltre il 60% è in difficoltà ad arrivare alla fine del mese... ...Mentre gli immigrati, i clandestini e… - msantarella : RT @fattoquotidiano: “Omofobia e abilismo hanno la stessa matrice discriminatoria: odio e rifiuto dell’esistente. Anche le persone disabili… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Inoltre, restando nel campo della musica, in attesa dell'uscita del suo prossimo album, sarà in studio per raccontarsi Mahmood che ha parlato dell'omotransfobia e all'approvazione del: "...Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone - Ansa . Un tavolo per trovare una soluzione sull'omofobia, partendo dal. Un patto parlamentare e di maggioranza, innanzitutto. Insomma una mediazione per arrivare al risultato di una "buona legge nei tempi più rapidi possibili". Ci riprova Davide Faraone, ...“I gay sono malati”. E’ quanto avrebbe affermato un insegnante presso un istituto scolastico di Eboli durante una lezione in classe sul DDl Zan. Una serie di dichiarazioni che hanno destato scalpore: ...Emma Marrone è uno degli ospiti di oggi, sabato 22 maggio, di Verissimo , la trasmissione di Canale 5 in onda a partire dalle 15 con la ...