D’Aversa | «Futuro? Ho ancora un anno di contratto ma significa poco»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 maggio 2021) Robertoin conferenza stampa: le dichiarazioni del tecnico gialloblù al termine del match perso tra Sampdoria e Parma Roberto, allenatore del Parma, commenta la sconfitta subita contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. PARTITA – «Delle problematiche le abbiamo avute, i ragazzi hfatto spesso bene a livello di prestazioni, penso anche al primo tempo di stasera anche se poi alla prima circostanza Quagliarella ha portato la Sampdoria in vantaggio. Gli errori che abbiamo commesso sono stati di inesperienza, tante volte ci siamo trovati in vantaggio di uno o due gol e non siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Rispetto agli altri anni questa squadra ha perso quella fame per la quale per gli avversari era difficile farci gol, mentre quest’siamo stati la peggior ...