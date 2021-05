Dardust in arrivo il nuovo Tour (Di sabato 22 maggio 2021) Il Tour di Dardust ha subito un ulteriore ritardo dopo i primi due rinvii dovuti al covid. Ma quando si potrò andare vederlo nuovamente in concerto? BPM concerti ha risposto a questa domanda. Dardust rimanda di nuovo il Tour? E’ di pochi giorni fà la notizia che Dardust ha dovuto nuovamente rimandare il Tour. Lo Storm and Drugs Tour, ovvero il progetto nato di conseguenza all’uscita del suo ultimo disco S.A.D. (Storm and Drugs), previsto partire ad aprile 2020, rimandato poi a marzo 2021, e di nuovo rimandato. La causa è sempre la stessa, ovvero l’impossibilità di partecipare ai concerti viste le restrizioni dettate dalla pandemia, ma la necessità dell’artista di far musica si rivela sempre più forte di qualunque ostacolo. Quello ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Ildiha subito un ulteriore ritardo dopo i primi due rinvii dovuti al covid. Ma quando si potrò andare vederlo nuovamente in concerto? BPM concerti ha risposto a questa domanda.rimanda diil? E’ di pochi giorni fà la notizia cheha dovuto nuovamente rimandare il. Lo Storm and Drugs, ovvero il progetto nato di conseguenza all’uscita del suo ultimo disco S.A.D. (Storm and Drugs), previsto partire ad aprile 2020, rimandato poi a marzo 2021, e dirimandato. La causa è sempre la stessa, ovvero l’impossibilità di partecipare ai concerti viste le restrizioni dettate dalla pandemia, ma la necessità dell’artista di far musica si rivela sempre più forte di qualunque ostacolo. Quello ...

