Damiano dei Maneskin, vita privata: chi è la fidanzata Giorgia Soleri (FOTO) (Di sabato 22 maggio 2021) Scritto da Vincenzo Pennisi, il Maggio 22, 2021 , in Gossip Damiano dei Maneskin, vita privata, fidanzata Giorgia Soleri Damiano dei Maneskin nei giorni scorsi ha rotto il silenzio circa la sua vita privata, rivelando di avere una fidanzata, Giorgia Soleri. Di conseguenza il bel giovane e leader del noto gruppo musicale i Maneskin ha spento sul nascere i sogni di migliaia di ipotetiche fidanzate che avranno sicuramente fatto il filo a Damiano. “Dopo quasi 4 anni si può dire o no?” ha scritto il cantante romano in una storia Instagram nei giorni scorsi svelando, chi ha da tempo fatto breccia ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Scritto da Vincenzo Pennisi, il Maggio 22, 2021 , in Gossipdeideinei giorni scorsi ha rotto il silenzio circa la sua, rivelando di avere una. Di conseguenza il bel giovane e leader del noto gruppo musicale iha spento sul nascere i sogni di migliaia di ipotetiche fidanzate che avranno sicuramente fatto il filo a. “Dopo quasi 4 anni si può dire o no?” ha scritto il cantante romano in una storia Instagram nei giorni scorsi svelando, chi ha da tempo fatto breccia ...

