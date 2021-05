Damiano dei Maneskin pippa cocaina in diretta? Risponde: “Thomas ha rotto un bicchiere” (Di domenica 23 maggio 2021) “Damiano dei Maneskin pippa cocaina in diretta”, si legge ripetutamente su Twitter. Numerosi coloro che in tutta Europa hanno notato uno strano gesto di Damiano dei Maneskin nel corso della diretta dell’Eurovision Song Contest 2021 che ha riportato la vittoria in Italia dopo più di 30 anni. A trionfare a Rotterdam sono stati i Maneskin che, giovanissimi, vantano già una vittoria al Festival di Sanremo, con la stessa canzone. Tangibile l’emozione dei quattro ragazzi che, terminata la diretta dell’ESC, rispondono alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Un giornalista estero, in particolare, fa notare a Damiano e ai Maneskin ciò che sta rimbalzando sui social da ore. ... Leggi su optimagazine (Di domenica 23 maggio 2021) “deiin”, si legge ripetutamente su Twitter. Numerosi coloro che in tutta Europa hanno notato uno strano gesto dideinel corso delladell’Eurovision Song Contest 2021 che ha riportato la vittoria in Italia dopo più di 30 anni. A trionfare a Rotterdam sono stati iche, giovanissimi, vantano già una vittoria al Festival di Sanremo, con la stessa canzone. Tangibile l’emozione dei quattro ragazzi che, terminata ladell’ESC, rispondono alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Un giornalista estero, in particolare, fa notare ae aiciò che sta rimbalzando sui social da ore. ...

