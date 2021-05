Dall’economia alla politica, il ruolo del negoziatore per risolvere i conflitti. Il libro dell’ambasciatore Polizzi (Di sabato 22 maggio 2021) Come diceva l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger «buoni negoziatori non si nasce ma si diventa». Ma chi sono, come agiscono e soprattutto quali sono le doti ideali e le abilità necessarie per diventare buoni negoziatori? Quando si parla di questa figura riaffiora alla mente il romanzo di Frederick Forsyth The Negotiator, tradotto e pubblicato in Italia nel 1989. Lo stesso titolo è riapparso circa dieci anni dopo nel film The Negotiator con Samuel Jackson e Kevin Spacey. Ma il negoziatore è una figura complessa e affonda le sue radici nello studio del negoziato. Una materia, come scrive Giovanni Polizzi nel Compendio di teoria, metodologia e tecnica del negoziato (www.lulu.com/it/shop), «strutturalmente interdisciplinare e composita. In essa confluiscono infatti contributi di discipline diverse: dal diritto e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021) Come diceva l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger «buoni negoziatori non si nasce ma si diventa». Ma chi sono, come agiscono e soprattutto quali sono le doti ideali e le abilità necessarie per diventare buoni negoziatori? Quando si parla di questa figura riaffioramente il romanzo di Frederick Forsyth The Negotiator, tradotto e pubblicato in Italia nel 1989. Lo stesso titolo è riapparso circa dieci anni dopo nel film The Negotiator con Samuel Jackson e Kevin Spacey. Ma ilè una figura complessa e affonda le sue radici nello studio del negoziato. Una materia, come scrive Giovanninel Compendio di teoria, metodologia e tecnica del negoziato (www.lulu.com/it/shop), «strutturalmente interdisciplinare e composita. In essa confluiscono infatti contributi di discipline diverse: dal diritto e ...

