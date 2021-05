Dalle fiamme al Parco | l’agricoltura urbana guarisce Casa Manzo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stato inaugurato ieri pomeriggio aldelle Colonne nel quartiere, con l’associazione Pianta Storie, il progetto che vedrà i giovani dell’associazione prendere in gestione il, dopo l’incendio che aveva interessato la zona diversi mesi fa. Lo cureranno per un anno. Tra le varie attività, ci sarà la piantumazione di alberi. Ci sarà anche un’area giochi per i più piccoli e con Comitato di quartiere, quando sarà consentito, si organizzeranno eventi di vario genere. Ieri all’inaugurazione, con il Patrocinio del Comune di Salerno e dell’Assessorato all’Ambiente, era presente il Consigliere e Presidente della Commissione Bilancio Fabio Polverino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.