Dalle acque del lago Arancio riemerge la fortezza di Mazzallakkar

La sua costruzione risalirebbe a oltre mille anni fa, quando attorno all?830 d. C. una colonia di arabi fondò su una rocca che domina la costa occidentale della Sicilia la città di Zabut. E proprio come un'araba fenice quel fortino di pietra, che costituiva per le carovane in marcia una stazione di posta tra il mare e la montagna, è scomparso ed è riapparso all'improvviso non dal fuoco ma dall'acqua. Mazzallakkar, uno dei siti più rappresentativi di Sambuca di Sicilia, il nome odierno dell'antica Zabut, è riemerso come per magia dal lago Arancio. Proprio come è successo in Trentino con il borgo di Curon sul lago di Resia. La causa, anche in questo caso, è legata al prosciugamento del lago. E oggi Mazzallakkar può tornare a mostrare il suo antico splendore. Sebbene non tutti siano ...

