Dalla Ducati al... Caterpillar: Miller studia da muratore per il post carriera (Di sabato 22 maggio 2021) Un pilota MotoGP alla guida di un Caterpillar. No, non si tratta di uno scherzo, ma dell'ultima esperienza di Jack Miller. L'australiano classe 1995, reduce dalle due vittorie consecutive a Jerez e Le ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 maggio 2021) Un pilota MotoGP alla guida di un. No, non si tratta di uno scherzo, ma dell'ultima esperienza di Jack. L'australiano classe 1995, reduce dalle due vittorie consecutive a Jerez e Le ...

DIRETTA SBK/ Superbike streaming video tv: Rea conquista la pole! Gp Aragon 2021 ... che solo ieri ha ottenuto ottimi responsi dalla pista, specie nella Fp2, dove ha trovato il ...a una Kawasaki ampiamente rinnovata non è l'unico e pure toccherà fare attenzione agli altri piloti Ducati ...

DIRETTA SBK/ Superbike streaming video tv: Rea conquista la pole! Gp Aragon 2021 ... che solo ieri ha ottenuto ottimi responsi dalla pista, specie nella Fp2, dove ha trovato il ...a una Kawasaki ampiamente rinnovata non è l'unico e pure toccherà fare attenzione agli altri piloti Ducati ...

Dalla Ducati al Caterpillar: Jack Miller studia da muratore? La Gazzetta dello Sport SBK, Aragon: zampata di Rea, Superpole da record Jonathan Rea tira fuori gli artigli e conquista una stratosferica Superpole battendo il record della pista. Precede di pochi decimi un ottimo Scott Redding, secondo. Chiude la prima fila Tom Sykes, te ...

Superbike, è sempre Jonathan Rea: superpole da record in Aragona Il britannico della Kawasaki, vincitore degli ultimi sei mondiali, beffa Redding nelle qualifiche del primo Gp della stagione fissando anche il nuovo record della pista.

