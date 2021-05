Curiosità | convivialità e tanta passione per i libri | la Compagnia dei Lettori di Savona si racconta a IVG it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Curiosità convivialità

IVG.it

La compagnia è onnivora, perché, affermano Bruno e Lauri, "lo spirito di fondo è stimolare allaanche verso generi letterari che non sono i nostri preferiti o non conosciamo". Tuttavia al ...Bentornata passione. Bentornatadi conoscere la storia e i racconti che si nascondono dietro a una bottiglia di vino. ... Dopo un anno per niente semplice e in cui la" ...