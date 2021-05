Cure palliative pediatriche: l'Ordine dei medici rilancia la proposta del centro a Fano (Di sabato 22 maggio 2021) Fano - La sede potrebbe essere allestita presso l'hospice di Fossombrone, dove le Cure palliative vengono praticate a pazienti adulti, oppure a Fano, nella città delle bambine e dei bambini, presso l'... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 22 maggio 2021)- La sede potrebbe essere allestita presso l'hospice di Fossombrone, dove levengono praticate a pazienti adulti, oppure a, nella città delle bambine e dei bambini, presso l'...

Ultime Notizie dalla rete : Cure palliative Cure palliative pediatriche: l'Ordine dei medici rilancia la proposta del centro a Fano FANO - La sede potrebbe essere allestita presso l'hospice di Fossombrone, dove le cure palliative vengono praticate a pazienti adulti, oppure a Fano, nella città delle bambine e dei bambini, presso l'ospedale Santa Croce, dove sono attivi la rianimazione e i reparti di ostetricia e ...

L'azienda Usl di Modena e la Fondazione Hospice San Martino Ets firmano un protocollo d'intesa ... definisca fattivamente il percorso di inserimento dell'Hospice San Martino nell'ambito della Rete territoriale e del sistema aziendale per le cure palliative, con particolare riferimento alle fasi ...

Cure palliative e terapia dolore, PD: “In Sardegna un bisogno ancora disatteso” “In Sardegna le cure palliative e la terapia del dolore non sono garantite. Lo ha ben evidenziato, negli scorsi mesi, la vicenda dell’hospice nuorese, chiuso per carenza di medici, e che ha reso evide ...

